Gaza:Unicef,bimbi pagano prezzo più alto

NAPOLI, 16 MAG - "A pagare il prezzo più alto sono i più indifesi, i bambini". Lo ha detto il direttore generale di Unicef Italia Paolo Rozera, parlando della situazione di Gaza, a margine di "Human rights film tour", nella sua tappa a Napoli, in occasione dei 70anni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. "Ci sono state scelte che hanno creato reazioni a catena - ha affermato - come Unicef dispiace che a pagarne i prezzo siano i bambini, ne sono morti negli scontri e continueranno a morire. E sono bambini che già vivono in condizioni di grande difficoltà". "Spesso si commette l'errore di parlare di 'baby kamikaze' - ha sottolineato - ma non esistono. Esistono, invece, bambini e bambine che sono vittime, in occasione di attentati e terrorismo". "Quando abbiamo fatto incontrare bambini israeliani e palestinesi, si è cercato di costruire una cultura della pace - ha concluso - il nostro appello è preservare, da una parte e dall'altra, da questi scontri, bambini e mamme".