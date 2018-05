Kim,no incontro se stop Trump a nucleare

PECHINO, 16 MAG - Il presidente americano Donald Trump sarà un "leader fallimentare" se segue i suoi predecessori. E in tal caso non c'è alcun interesse a tenere il summit tra leader il 12 giugno se basato sulla richiesta unilaterale di rinunciare agli armamenti nucleari. La Corea del Nord cambia decisamente i toni finora concilianti e assicura, attraverso la Kcna, che il Paese "non rinuncerà mai al nucleare in cambio di aiuti economici e interscambio con gli Usa". In altri termini, "il modello di denuclearizzazione stile Libia è inaccettabile". Pyongyang non è interessata ad avere colloqui sul nucleare "che ci spingono in un angolo e ci costringono a rinunciare all'arsenale atomico - ha affermato il vice ministro degli Esteri Kim Kye-gwan -. Sarebbe inevitabile riconsiderare come rispondere al prossimo summit con gli Usa".