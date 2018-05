Facebook, Fbi indaga Cambridge Analytica

NEW YORK, 16 MAG - Il Dipartimento di giustizia americano e l'Fbi hanno aperto un'indagine su Cambridge Analytica, la societa' che ha lavorato per la campagna di Donald Trump e coinvolta nello scandalo dei dati 'rubati' a oltre 50 milioni di utenti Facebook. Gli investigatori nelle ultime settimane hanno interrogato diversi ex dipendenti e i rappresentanti delle banche legate al business dell'azienda. Lo rende noto il New York Times.