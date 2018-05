Kim minaccia annullare summit con Trump

ROMA, 15 MAG - La Corea del Nord cancella i previsti colloqui di domani con Seul e minaccia di annullare il summit tra Kim Jong-Un e Donald Trump. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Il motivo addotto da Pyongyang: le esercitazioni militari che proseguono tra Usa e Corea del Sud. Le esercitazioni in corso tra l'aviazione di Seul e quella Usa sono "una prova per l'invasione del Nord e una provocazione" secondo Pyongyang. Le due Coree avrebbero dovuto tenere domani un incontro di alto livello per dare seguito al vertice tra i due leader coreani del mese scorso.