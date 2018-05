Israele espelle il console turco

TEL AVIV, 15 MAG - Il console turco a Gerusalemme è stato convocato al ministero degli Esteri israeliano questo pomeriggio e gli è stato chiesto "di ritornare in patria per un lasso di tempo per consultazioni". Lo ha annunciato il portavoce del ministero a Gerusalemme Emmanuel Nahshon. In precedenza l'ambasciatore israeliano ad Ankara ha avuto lo stesso trattamento a "causa dei morti" a Gaza.