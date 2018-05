Usa: Trump, Melania sta veramente bene

WASHINGTON, 15 MAG - "Melania sta veramente bene": lo ha detto Donald Trump parlando durante una cerimonia a Capitol Hill per gli ufficiali caduti, all'indomani dell' operazione al rene subita dalla first lady per una patologia benigna. Il presidente Usa ha ringraziato i "fantastici" medici dell'ospedale militare Walter Reed dove è stato eseguito l'intervento.