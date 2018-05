Iran: Putin-Macron 'rispettare accordo'

MOSCA, 15 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo francese Emmanuel Macron si sono sentiti per telefono, su iniziativa dell'Eliseo. Lo fa sapere il Cremlino in una nota. I due leader hanno discusso di Siria e hanno prestato "particolare attenzione" alla situazione creatasi in seguito all'uscita unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo nucleare iraniano. "La Russia e la Francia - recita la nota - ribadiscono il loro impegno a rispettare l'accordo".