Perquisite a Kiev sedi Ria Novosti e Rt

MOSCA, 15 MAG - I servizi di sicurezza ucraini (Sbu) hanno condotto una serie di perquisizioni presso le redazioni dell'agenzia di stato russa Ria Novosti e dell'emittente legata al Cremlino Russia Today a Kiev. Lo riporta la Tass. Stando a quanto detto da Ria, un giornalista dell'agenzia, Kirill Vyshinsky, è stato fermato nei pressi della sua abitazione. I siti dei due media non vengono aggiornati e i telefoni sono stati bloccati. L'Sbu ha emesso un comunicato in cui rivela che è stata scoperta "una rete di media russi usati da Mosca per la sua guerra ibrida". "Kiev ha deciso di vendicarsi per l'inaugurazione del ponte sullo stretto di Kerch in Crimea, hanno fatto irruzione nei nostri uffici, i collaboratori non sono raggiungibili e il sito non viene aggiornato", ha commentato su Twitter la direttrice di Rt Margherita Simonyan.