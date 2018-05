Blitz anti-Isis, 54 arresti a Istanbul

ISTANBUL, 15 MAG - Maxi-operazione della polizia antiterrorismo turca all'alba per sgominare una cellula dell'Isis a Istanbul. Almeno 54 presunti jihadisti sono stati arrestati in raid condotti in 19 indirizzi di 13 quartieri della città, secondo l'agenzia Anadolu. I sospetti, interrogati in queste ore, sarebbero stati pronti a raggiungere zone di conflitto in Siria e compiere attentati. Nei blitz sono stati sequestrati numerosi documenti e materiale digitale riconducibile al sedicente Stato islamico.