Gaza: morto ferito di ieri,60 le vittime

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAG - Con la morte oggi di uno dei manifestanti palestinesi feriti ieri è salito a 60 il bilancio compressivo degli uccisi nel corso degli scontri con l'esercito israeliano sul confine tra Gaza e lo Stato ebraico. Lo riferisce la Wafa. In questo numero è compresa anche la bebè di otto mesi morta, secondo il ministero della sanità della Striscia, per l'inalazione dei gas lacrimogeni sparati dall'esercito e che si trovava sotto una tenda con i genitori, allestita dagli organizzatori della manifestazione, non distante dai reticolati della barriera difensiva.