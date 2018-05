Usa: intervento a rene per Melania

NEW YORK, 14 MAG - Paura per Melania Trump: la first lady americana e' stata improvvisamente sottoposta a un intervento ad un rene per quella che la Casa Bianca ha definito "una patologia benigna". La notizia diffusa a sorpresa dalla portavoce Stephanie Grisham e' stata accolta con stupore e preoccupazione dagli americani ed ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Melania, 48 anni, ex modella di origini slovene, e' entrata in sala operatoria in mattinata, al Walter Reed NationalMilitary Medical Center di Bethesda, alle porte di Washington. Il presidente americano Donald Trump e' rimasto alla Casa Bianca durante tutta la durata dell'operazione ma nelle prossime ore e' atteso in ospedale.