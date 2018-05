Gaza: Erdogan, 'Israele terrorista'

ISTANBUL, 14 MAG - "Israele è uno Stato terrorista" che "sta compiendo un genocidio". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando a Londra durante la sua visita di Stato nel Regno Unito, dopo l'uccisione di oltre 50 manifestanti palestinesi negli scontri con l'esercito israeliano a Gaza per lo spostamento dell'ambasciata Usa a Gerusalemme.La Turchia ha richiamato per consultazioni i suoi ambasciatori in Usa e Israele. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Ankara, che ha inoltre decretato 3 giorni di lutto nazionale.