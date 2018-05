Alfie: funerale privato a Liverpool

LONDRA, 14 MAG - Un funerale religioso strettamente privato, ma salutato da un'autentica manifestazione di popolo, con migliaia di persone per le strade di Liverpool: è stato questo lo scenario dell'ultimo addio ad Alfie Evans, il bambino britannico di quasi due anni, colpito da una grave quanto ignota patologia neurodegenerativa, morto il 28 aprile dopo il distacco dai macchinari salvavita deciso da medici e giudici del Regno contro la volontà dei genitori ventenni, Kate e Tom. Era stata la stessa famiglia a invocare privacy per il rito della sepoltura dopo aver rinnovato i ringraziamenti ai simpatizzanti del cosiddetto Alfie's Army e a tutti coloro che anche Italia ne hanno sostenuto in questi mesi la battaglia. Ma dicendo sì alla presenza di attivisti e gente comune al passaggio del corteo. Specie dinanzi a Goodison Park, lo stadio dell'Everton di cui papà Tom è fan, dove la folla ha osservato 11 minuti di silenzio, per poi salutare Alfie con slogan, canti, lanci di fiori e palloncini.