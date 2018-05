Crimea: Putin inaugura ponte Kerch

MOSCA, 14 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin domani prenderà parte alla cerimonia di inaugurazione del controverso ponte sullo stretto di Kerch, in Crimea, che unirà la penisola ucraina, contesa con Kiev, alla Russia. Lo fa sapere il Cremlino. Putin visiterà "il centro di controllo del traffico e le strutture addette alla manutenzione" per "verificare il loro addestramento". Il ponte verrà aperto al traffico veicolare - per il collegamento ferroviario bisognerà attendere ancora - il giorno successivo, il 16 maggio. Lo riporta la Tass.