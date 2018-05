Gaza: 25 morti, circa 1000 feriti

(ANSAmed) - GAZA, 14 MAG - Venticinque morti palestinesi e circa mille feriti (per lo più intossicati da gas lacrimogeni): questo il bilancio provvisorio dei violentissimi scontri in corso da stamane al confine fra Gaza ed Israele. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Gli ospedali di Gaza stanno intanto lanciando appelli alla popolazione affinché giunga in massa per donare sangue.