Alle 16 apre ambasciata Usa Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 MAG - Strade chiuse, massima vigilanza, grande dispiegamento di polizia in tutta la città, parte est compresa, quella a prevalenza araba. Gerusalemme è pronta all'inaugurazione dell'ambasciata Usa prevista per le 16 di oggi (ora locale) nel quartiere di Arnona, nella zona ovest. Sarà il segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin a scoprire la targa che fa, per ora, del Consolato la sede dell'ambasciata in attesa che sia costruito il nuovo palazzo. Alla cerimonia tutta la delegazione Usa, capeggiata da Ivanka Trump e dal marito Jared Kushner e l'intera leadership israeliana, con in testa il presidente Reuven Rivlin e il premier Benyamin Netanyahu. 800 gli inviti diramati e 33 i diplomatici di paesi esteri presenti, tra cui 4 dell'Ue. L'inviato di Trump per il Medio Oriente Jason Greenblatt in un tweet ha detto che "il trasferimento dell'ambasciata Usa a Gerusalemme non è un distacco da nostro forte impegno per facilitare una pace di lunga durata. E' una condizione necessaria per questo".