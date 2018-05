Iran, Europa ha 60 giorni per garanzie

TEHERAN, 13 MAG - "Gli europei hanno tra i 45 e i 60 giorni per dare le garanzie necessarie per assicurare gli interessi dell'Iran e compensare i danni causati dall'uscita degli Stati Uniti" dall'accordo sul nucleare. Lo ha detto il viceministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo quanto riferito dall'agenzia Irna. "Se gli europei non daranno garanzie", l'Iran "prenderà le decisioni necessarie".