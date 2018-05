Russia: 30 fermi a corteo per internet

MOSCA, 13 MAG - Le forze dell'ordine russe hanno fermato "circa 25-30 attivisti del Fronte di Sinistra, anarchici e rappresentanti di altre organizzazioni" durante la manifestazione 'Per internet libero' in viale Sakharov, nel centro di Mosca: lo sostiene il coordinatore del Fronte di Sinistra Serghiei Udaltsov, citato dall'agenzia Interfax. La polizia - riporta sempre l'agenzia Interfax - ha detto che gli attivisti sono stati fermati per "aver scandito slogan politici non in sintonia con l'oggetto dichiarato della manifestazione". (ANSA)