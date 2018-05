Catalogna: primo turno, Torra non eletto

BARCELLONA, 12 MAG - Il candidato indipendentista alla presidenza della Catalogna Quim Torra non è stato eletto oggi al primo turno dal Parlamento di Barcellona. Torra, come previsto, non ha ottenuto la maggioranza assoluta necessaria di 68 voti su 135, ma 66 voti a favore e 65 contrari, mentre i 4 deputati della sinistra indipendentista della Cup si sono astenuti. Al secondo turno, lunedì, basterà la maggioranza semplice. La Cup deve però decidere domani se manterrà l'astensione o voterà contro.