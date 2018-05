Siria: ong, 19 iraniani uccisi nei raid

(ANSAmed) - BEIRUT, 12 MAG - Sono 19 i militari o miliziani iraniani uccisi in Siria nei raid israeliani di questa settimana, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). In particolare, l'ong sottolinea che 11 sono gli iraniani morti negli attacchi compiuti giovedì sera che, secondo il governo israeliano, hanno preso di mira tutte le basi in cui sono presenti Guardiani della rivoluzione di Teheran. Secondo l'Ondus, nei bombardamenti di giovedì sera sono stati uccisi 27 "combattenti filo-regime", di cui 21 stranieri, compresi 11 iraniani. Gli altri sei morti erano soldati siriani. In un primo tempo l'Ondus aveva parlato di 23 morti in tutto. Nell'attacco precedente di mercoledì, concentrato su una base a sud di Damasco, gli uccisi sono stati 15, di cui 8 iraniani.