Kosovo: Rajoy non sarà a vertice Balcani

(ANSAmed) - BELGRADO, 12 MAG - Il premier spagnolo Mariano Rajoy non parteciperà al summit Ue-Balcani occidentali in programma il 17 maggio a Sofia a causa della presenza del Kosovo, del quale Madrid non riconosce l'indipendenza dalla Serbia. Lo riferisce il quotidiano serbo Vecernje Novosti che cita non meglio precisate fonti bene informate in seno al Consiglio europeo. Rajoy, scrive il giornale, sarà a Sofia il giorno precedente per una riunione comunitaria ma non sarà presente al vertice con i Paesi balcanici. Il premier, secondo il quotidiano belgradese, ha opposto un rifiuto categorico a sedersi allo stesso tavolo con il presidente kosovaro Hashim Thaci o altri rappresentanti di Pristina, a parlare o a farsi fotografare con loro. Il governo spagnolo fronteggia da mesi la profonda crisi istituzionale e il braccio di ferro con Barcellona generati dalla proclamazione unilaterale di indipendenza della Catalogna.