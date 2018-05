Torra,'Puigdemont presidente legittimo'

MADRID, 12 MAG - Nel discorso di investitura davanti al Parlament catalano il candidato presidente indipendentista Quim Torra ha detto che "il presidente legittimo della Catalogna è il molto onorevole Carles Pujgdemont": "Io non dovrei essere qui". Torra ha aggiunto che la Catalogna attraversa "un momento di straordinaria gravità, di anormale eccezionalità", ricordando che 9 leader sono in carcere a Madrid "per avere permesso al popolo di votare" al referendum del 1 ottobre. "In nessun paese democratico questo sarebbe possibile".