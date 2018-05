Berlino, 'pronti a litigare con Usa'

BERLINO, 11 MAG - Le relazioni transatlantiche hanno già subito dei danni da tempo, e la Germania, pur disposta al dialogo, è pronta a litigare per le sue posizioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, allo Spiegel, secondo un'anticipazione. La decisione sull'Iran è "un errore che avrà conseguenze gravi nel lungo periodo. Dobbiamo purtroppo prendere atto che da parte degli Usa non c'è disponibilità alcuna a prender sul serio gli argomenti degli alleati", ha sottolineato. "Il cambiamento che è in atto negli Usa ha già da tempo coinvolto le relazioni transatlantiche", ha affermato il ministro degli Esteri tedesco, sottolineando che lo strappo nel rapporto "non è stato percepito per la prima volta con la delusione di martedì sera". "Siamo pronti a dialogare e a trattare, ma se necessario anche a litigare per le nostre posizioni", ha concluso.