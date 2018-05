Mosca, sventato attacco terroristico

MOSCA, 11 MAG - I servizi di sicurezza russi hanno sventato un attentato terroristico a Mosca nel Giorno della Vittoria (9 maggio) arrestando 20 persone che intendevano prendere di mira con delle esplosioni la cosiddetta parata del Reggimento Immortale, un corteo di cittadini che sfilano con in mano la foto di un proprio caro che ha combattuto nella Seconda guerra mondiale. Lo sostiene il vice ministro degli Esteri russo Oleg Siromolotov in un'intervista alla Tass. Anche quest'anno i russi hanno inondato il centro di Mosca durante la "parata". Secondo le autorità, vi hanno partecipato addirittura un milione di persone. Stando a Siromolotov, il presunto gruppo di terroristi è stato fermato alla vigilia delle celebrazioni per il 73esimo anniversario della vittoria sovietica sulle truppe naziste. "I gruppi - afferma il vice ministro - erano in viaggio dalla Siberia, da Novi Urengoi", e "avevano preparato le armi in anticipo".