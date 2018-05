Migranti: Juncker, riformare Dublino

FIRENZE, 11 MAG - "Riformare il sistema di Dublino" per creare un nuovo sistema di asilo: lo ha chiesto Jean Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, intervenendo a 'The State of the Union'. "In occasione della crisi migratoria - ha detto - e prima con la crisi economica e finanziaria, ho scoperto che ci sono europei che sono pronti" a uno sforzo solidale, "ed europei part-time, che a volte partecipano, a volte no, ma parlano molto: vorrei che tutti i paesi europei fossero europei a tempo pieno". Secondo Juncker "ci sono state crepe nella solidarietà europea, apparse evidenti nel contesto della crisi migratoria. Io ero fra quelli che credevano si dovesse riconoscere la dignità del popolo italiano e greco che avevano chiesto più solidarietà: ci siamo uniti a loro, non si potevano lasciare quei paesi abbandonati a se stessi. La nostra risposta per dar loro man forte purtroppo è stata troppo tardiva".