Francia: occupata facoltà Nanterre

PARIGI, 11 MAG - Primi esami della facoltà universitaria di Nanterre annullati questa mattina ad Arcueil (Parigi). I locali previsti per le prime prove parziali, oggi e domani, sono occupati da decine di studenti che manifestano contro la riforma dell'accesso all'università. Gli esami di Nanterre erano stati "delocalizzati" ad Arcueil perché la facoltà è occupata dagli studenti già da diverse settimane. Questa mattina è stata annullata la prima prova in programma, quella di storia del diritto. La polizia ha tentato di sgomberare i locali, facendo anche uso di gas lacrimogeni, ma buona parte degli studenti venuti per gli esami ha preferito tornare a casa. Gli oppositori hanno scandito lo slogan "niente esami con la polizia". Agli studenti che protestavano si sono uniti una decina di ferrovieri - anche loro in agitazione contro la riforma del proprio settore - dei postini e alcuni sindacalisti.