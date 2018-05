Ctalogna, successore Puigdemont è Torra

MADRID, 10 MAG - Carles Puigdemont ha annunciato il nome scelto dalla sua coalizione indipendentista catalana, Junts per Catalunya, per succedergli come presidente della Generalitat, il governo catalano, mettendo fine a un'impasse politico-istituzionale durata 110 giorni. Lo scrivono i media spagnoli, fra cui El Pais. Il nome è quello di Quim Torra, 55 anni, avvocato ed editore di Girone, che non è inseguito dalla giustizia di Madrid per sovversione, ed è quindi papabile, a differenza dello stesso Puigdemont, ancora in esilio all'estero, e i successivi due nomi scelti dagli indipendentisti, Jordi Sanchez, in carcere, e Jordi Turull, poi arrestato, tutti fuori gioco. Il primo turno dell'elezione del Parlament catalano potrebbe svolgersi già lunedì, il secondo mercoledì. Il nuovo presidente dovrebbe essere eletto al secondo turno a maggioranza semplice in quanto la sinistra della Cup dovrebbe astenersi facendo mancare la maggioranza assoluta necessaria al primo turno al candidato del fronte separatista.