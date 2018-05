C'è Bill Clinton, esclusa la Lewinsky

NEW YORK, 10 MAG - L'invito a un evento esteso a Monica Lewinsky cancellato per la presenza di Bill Clinton. L'ex stagista della Casa Bianca, protagonista negli anni '90 del 'sexgate' che quasi costò a Clinton la presidenza, era stata invitata dalla rivista Town & Country in occasione del suo annuale summit filantropico. Ma poi l'invito è stato ritirato quando gli organizzatori si sono resi conto che alla serata avrebbe partecipato anche l'ex presidente. Contrariata la Lewinsky è ricorsa a Twitter per esprimere la sua disapprovazione: "Caro mondo, per favore non invitarmi ad un evento (specialmente uno sul cambiamento sociale) e dopo che ho accettato mi cancelli l'invito perchè Bill Clinton ha deciso di partecipare o è stato invitato. E' il 2018". Secondo quanto scrive l'Huffington Post, un portavoce di Clinton ha fatto sapere che l'ex presidente non era al corrente della decisione di revocare l'invito. Successivamente Town&Country si è scusato con la Lewinsky con un tweet.