Siria: Ong, vittime in raid Israele

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 MAG - Un numero imprecisato di vittime si registra negli intensi attacchi aerei e missilistici israeliani su postazioni iraniane e governative siriane nella Siria sud-occidentale a ridosso delle Alture del Golan controllate da Israele. Secondo quanto riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), basato in Gran Bretagna ma che dal 2007 si avvale di una fitta rete di fonti sul terreno, non si hanno ancora notizie esatte del numero dei morti, né è chiaro se vi siano civili tra le vittime degli attacchi, compiuti prima dell'alba dall'aviazione e dall'artiglieria israeliane lungo tutto il corridoio che collega Damasco con il Golan.