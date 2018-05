Tragedia delle armi in scuola in Siberia

MOSCA, 10 MAG - Un ragazzo di 17 anni è entrato in classe con un fucile durante una lezione, ha sparato a un compagno e si è suicidato. E' successo a Barabinsk, in Siberia, nella succursale locale dell'istituto delle tecnologie del trasporto Lunin di Novosibirsk. Il ragazzo ferito viene ora sottoposto a un'operazione chirurgica. Altri due studenti si sono buttati da una finestra dell'aula per sfuggire all'aggressore e hanno riportato delle fratture.