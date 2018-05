Kenya: cede diga, almeno 20 morti

ROMA, 10 MAG - Una diga ha ceduto ieri sera in Kenya a causa delle forti piogge, provocando "enormi distruzioni" e almeno venti morti. Lo hanno reso noto le autorità locali, come riporta la Bbc. L'incidente è avvenuto a Solai, città a 190 km a nord-ovest della capitale Nairobi. La Croce Rossa ha riferito di aver tratto in salvo 39 persone. Si teme che molte persone siano rimaste intrappolate nel fango, che si sta espandendo nel raggio di due chilometri. Testimoni hanno parlato di una "esplosione" alla diga, con l'acqua che ha travolto centinaia di case.