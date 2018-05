Israele: 20 razzi Iran da Siria su Golan

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAG - Circa 20 razzi sono stati lanciati dalla forza Al Quds iraniana verso postazioni israeliane di prima linea sulle Alture del Golan, alcuni dei quali intercettati dal sistema di difesa antimissili israeliano Iron Dome. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui "l'attacco iraniano contro Israele è molto grave". In una conferenza stampa il portavoce militare Jonathan Conricus ha precisato che l'attacco iraniano e' stato lanciato alle ore 00.10 locali (le 23:10 in Italia). "Sono state prese di mira diverse basi militari", ha aggiunto, mentre le località dove vivono civili sul Golan non sono state coinvolte. "Non ci sono state vittime e i danni finora sono limitati", ha detto ancora Conricus, ribadendo peraltro che Israele considera "molto grave" questo attacco. Conricus ha aggiunto che Israele "ha reagito", ma non è entrato nei dettagli.