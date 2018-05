Russia: migliaia a parata, anche Putin

MOSCA, 09 MAG - Migliaia di persone per le vie del centro di Mosca nella cosiddetta parata del 'Reggimento Immortale'. I partecipanti all'iniziativa camminano stringendo in mano la foto di un proprio parente che ha combattuto contro le truppe naziste nella seconda guerra mondiale, in Russia meglio nota come Grande guerra patriottica. Anche Putin - riporta la Tass - sta sfilando per il centro di Mosca assieme al premier israeliano Benyamin Netanyahu e al presidente serbo Aleksandar Vucic. Il leader del Cremlino ha con se' una foto di suo padre. Circa 27 milioni di soldati e civili russi morirono nel secondo conflitto mondiale. Oggi in Russia si celebra il 73esimo anniversario della vittoria sovietica sulla Germania nazista.