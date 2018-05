Malaysia: aperti i seggi, voto al via

ROMA, 9 MAG - Seggi aperti da questa mattina alle 8:00 (ora locale, le 2.00 in Italia) in Malaysia per rinnovare il Parlamento e scegliere il nuovo governo, in elezioni che sembrano sempre più un referendum popolare sull'esecutivo di Najib Razak, primo ministro al centro di un colossale scandalo di corruzione. L'attuale partito di governo è al potere da 60 anni, ma è in calo contro un'opposizione rafforzata da un anziano ex premier che ha ancora un forte seguito tra la popolazione. L'esito potrebbe andare da un inedito cambio al vertice a un rinnovato giro di vite contro il dissenso.