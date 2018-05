Guterres a Cuba incontra neo presidente

NEW YORK, 08 MAG - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e' in visita ufficiale a Cuba dove ha incontrato il neo presidente Miguel Diaz Canel e partecipera' oggi alla sessione inaugurale della Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi (Eclac). Guterers e' stato accolto con gli onori militari al Palazzo della Rivoluzione, all'Avana. Secondo quanto riportato dai media, i due leader hanno avuto un colloquio in privato, scambiandosi opinioni sulle questioni internazionali di pace e sicurezza, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico. E hanno anche parlato del processo di riforma economica e sociale avviato dall'ex presidente Raul Castro nel 2010. Guterres ha poi reso omaggio all'eroe nazionale cubano Jose Marti, deponendo una corona di fiori in Piazza della Rivoluzione.