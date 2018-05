Marocco, primo concorso notaio per donne

(ANSAmed) - RABAT, 8 MAG - Si sono presentate in più di 7 mila, tutte candidate al test di ammissione per diventare notaio. Per la prima volta in Marocco le donne hanno potuto partecipare al concorso pubblico per diventare garante della Sharia, la legge islamica. La presenza femminile si è fatta sentire: 7.632 aspiranti 'adul' (posizione simile a quella di notaio) su 18.948 candidati. Il concorso per 800 posti si è tenuto in contemporanea in 10 sedi, nelle città di Rabat, Casablanca, Tangeri, Fes, Marrakech, Oujda e Agadir. La professione di adul era finora interdetta alle donne. Un decreto reale, entrato in vigore lo scorso gennaio, ha cambiato le regole. L'adul, tra l'altro, redige gli atti di matrimonio, dirime le questioni ereditarie e notifica gli atti di compravendita. (ANSAmed).