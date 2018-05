Melania 'ha copiato iniziativa di Obama'

NEW YORK, 8 MAG - Melania Trump accusata di nuovo di plagio su alcuni media Usa. La sua campagna contro il cyberbullismo 'Be Best', sembra presa quasi alla lettera da una iniziativa dell'amministrazione Obama del 2014. In particolare, secondo quanto fa notare la stampa americana, la brochure, 'Talking With Kids About Being Online', che sarà distribuita come parte della campagna di Melania, è in pratica la copia di 'Chatting With Kids About Being Online', una brochure distribuita nel 2014 dalla Federal Trade Commission, l'ente governativo che si occupa della protezione dei consumatori. Secondo quanto sottolinea l'Huffington Post, l'unica vera differenza tra le due brochure e' che l'ultima apre con una lettera della first lady e finisce con informazioni su 'Be Best'. Melania Trump era già stata accusata di plagio durante la campagna elettorale per le presidenziali, quando aveva attinto ad un vecchio discorso di Michelle Obama per aprire la Convention repubblicana del 2016.