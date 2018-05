Armenia: Pashinyan 'fra 3-6 mesi a voto'

MOSCA, 8 MAG - In Armenia, il leader della Rivoluzione di Velluto, Nikol Pashinyan non intende rimanere a lungo premier, ma traghettare l'Armenia verso elezioni legislative anticipare, e quindi "si dimetterà tra 3-6 mesi": lo ha detto il portavoce del nuovo premier armeno, Tigran Avinyan, citato da Rbk. "Noi - ha affermato Avinyan - stiamo formando un governo temporaneo per organizzare elezioni oneste, un governo permanente non rientra nei nostri programmi".