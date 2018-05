Vertice-sorpresa Xi Jimping-Kim Jong-un

PECHINO, 8 MAG - Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a sorpresa a Dalian, in Cina, il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo riferiscono i media cinesi, confermando le indiscrezioni rilanciate dalla Yonhap su un possibile incontro a sorpresa nella città nel nordest della Cina. L'incontro, a poche settimane da quello avuto a sorpresa a Pechino, esordio di Kim all'estero dalla salita al potere di fine 2011, è iniziato lunedì, anche in vista del summit con il presidente Usa Trump. Wang Huning, membro del Comitato permanente del Politburo e del Segretariato del Comitato centrale del Pcc, ha partecipato alle "relative attività", ha riportato l'agenzia Nuova Cina. Xi ha avuto colloqui con Kim e ospitato un banchetto di benvenuto in suo onore. "Insieme, hanno fatto una passeggiata e presenziato a un pranzo. In un'atmosfera cordiale e amichevole, i leader dei due Paesi hanno avuto una scambio di vedute ad ampio raggio e profondo sulle relazioni tra Cina e Corea del Nordne", ha concluso la Nuova Cina.