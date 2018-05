Maxi rissa in un campo profughi greco

SALONICCO, 7 MAG - Sei persone sono rimaste ferite in scontri scoppiati in un campo profughi vicino alla città greca di Salonicco. Quattro sono stati arrestati dopo l'episodio. I disordini sono andati avanti per tre ore nel campo di Lagadikia e hanno visto coinvolte circa 250 persone, con coltelli e tavole di legno. Tutto è successo dopo che un gruppo di algerini avrebbe molestato delle donne siriane. Un aumento degli arrivi di rifugiati e di altri migranti al confine nord-orientale della Grecia con la Turchia ha portato a un sovraffollamento nei campi, con Lagadikia che ora ospita 250 persone in più rispetto alla sua capacità di 360 persone.