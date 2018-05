Malaysia alle elezioni parlamentari

BANGKOK, 7 MAG - Un partito di governo al potere da sessant'anni, ma in calo, contro un'opposizione rafforzata da un anziano ex premier che ha ancora un forte seguito tra la popolazione. In questo quadro, la Malaysia va al voto domani per rinnovare il Parlamento e scegliere il nuovo governo, in elezioni che sembrano sempre più un referendum popolare sull'esecutivo di Najib Razak, primo ministro al centro di un colossale scandalo di corruzione. L'esito potrebbe andare da un inedito cambio al vertice a un rinnovato giro di vite contro il dissenso. I due blocchi di potere che si sfidano sono la coalizione del Barisan Nasional (Bn) e l'alleanza d'opposizione Pakatan Harapan (Ph), guidata dall'ex "uomo forte" Mahathir Mohamad, sempre combattivo nonostante i suoi 92 anni.