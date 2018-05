Russia: Putin va cerimonia su auto russa

MOSCA, 07 MAG - Vladimir Putin è andato dal suo ufficio al Cremlino al Gran Palazzo del Cremlino, dove ha giurato per la quarta volta da presidente, a bordo di un'auto russa 'Cortege'. La giornalista che commenta la cerimonia in diretta tv ha sottolineato che da oggi il presidente russo si muoverà solo su auto russe. Prima, secondo la Tass, Putin usava delle Mercedes. Il presidente russo è stato filmato in diretta tv seduto dietro la sua scrivania e senza giacca. Poi si è alzato, ha indossato la giacca e si è incamminato lungo i corridoi del Korpus 1 del Cremlino verso l'auto che l'avrebbe portato al Gran Palazzo del Cremlino per il giuramento.