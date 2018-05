Francia: ferrovieri in sciopero

PARIGI, 7 MAG - Tentativo di "invasione" della gare Montparnasse, a Parigi, da parte di un gruppo di circa 200 "cheminot", i ferrovieri francesi da due mesi in agitazione contro la riforma di Emmanuel Macron. I manifestanti, aderenti al sindacato Sud-Rail, sono stati respinti dalla polizia, in qualche caso anche in modo molto brusco. Inizialmente sorpresi dall'azione improvvisa dei 200 ferrovieri, che ha provocato un'onda di panico fra la gente in partenza e in arrivo alla stazione, i poliziotti sono intervenuti utilizzando in qualche caso anche manganelli e scudi. "Tutti odiano la polizia", "Cheminot inc....ati", questi alcuni degli slogan del gruppo di ferrovieri Lo sciopero alla SNCF - due giorni a settimana - è entrato la settimana scorsa nel suo secondo mese consecutivo. Oggi il premier, Edouard Philippe, ha ricevuto i sindacati, ribadendo che il testo non sarà cambiato nei suoi tre capitoli principali ma che qualche modifica può essere ipotizzata. I sindacati hanno lasciato la riunione confermando lo sciopero.