India: altra minorenne stuprata

NEW DELHI, 7 MAG - Una ragazza minorenne indiana è stata stuprata nello Stato settentrionale di Jharkhand da un uomo che ha poi tentato di ucciderla appiccandole il fuoco. Lo riferisce Ndtv precisando che la vittima è in ospedale in condizioni stabili e che l'autore è stato arrestato. La vicenda segue di pochi giorni una prima più drammatica in cui ha perso la vita nello stesso Stato una giovane di 16 anni che, dopo aver subito lo stupro da parte di quattro giovani, è stata poi arsa viva il giorno dopo dagli stessi autori. Il secondo caso è avvenuto in un villaggio del distretto di Pakud e la minorenne, che ha 17 anni ed ustioni sul 40% del corpo, è stata portata dallo zio in un ospedale del West Bengala. Alla polizia la vittima ha detto di essere stata aggredita giorni fa dall'uomo, un negoziante, quando era sola in casa.