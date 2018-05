Catalogna: legge Puigdemont sospesa 9/5

MADRID, 7 mag - La 'legge Puigdemont' votata la settimana scorsa dalla maggioranza indipendentista del Parlament catalano per consentire la rielezione a distanza del presidente deposto in esilio sarà sospesa mercoledì dalla Corte costituzionale spagnola, riferisce Efe citando fonti della Corte. Il governo di Madrid, dovrebbe presentare domani un ricorso formale dopo avere ricevuto oggi il parere del Consiglio di Stato. La corte costituzionale ha già posto il veto in gennaio all'elezione a distanza di Carles Puigdemont.