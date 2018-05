Russia: Putin giura da presidente

ROMA, 7 MAG - Vladimir Putin ha giurato, questa mattina, come presidente della Federazione Russa. Come da protocollo, Putin ha giurato con la mano destra sulla Costituzione. Tra le colonne e gli stucchi della sontuosa sala di Sant'Andrea del Gran Palazzo del Cremlino sono risuonate le note dell'inno nazionale, cantato in coro da tutti i presenti. Putin dovrebbe, salvo sorprese, rimanere al potere fino al 2024. "Posso assicurarvi che lo scopo della mia vita e del mio lavoro sarà come prima quello di servire il popolo e la nostra patria": ha detto alla cerimonia e ha promesso di continuare a prestare grande attenzione alla sicurezza e alla potenza militare della Russia.