Iran:revocati domiciliari moglie Mousavi

TEHERAN, 6 MAG - Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano ha revocato gli arresti domiciliari a Zahra Rahnavard, moglie dell'ex primo ministro e leader dell'opposizione, Mir Hossein Mousavi. Tuttavia, la donna ha preferito rinunciare per rimanere con il marito. Mousavi, la moglie e Mahdi Karrubi, ex presidente del Parlamento, sono agli arresti domiciliari dal 2011 per aver guidato il 'Movimento verde' nelle proteste contro i brogli alle elezioni presidenziali del 2009 che portarono alla vittoria del fondamentalista Mahmoud Ahmadinejad. Il figlio di Karrubi, Hossein, citato dai media iraniani afferma che, sebbene ora i familiari dei due leader riformisti possano incontrarli liberamente, non ci sono ancora notizie sulla revoca degli arresti domiciliari per loro due, anche se, riferiscono i media, l'amministrazione Rohani, sta facendo del suo meglio per raggiungere questo scopo.