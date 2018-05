Russia: rilasciato l'oppositore Navalni

ROMA, 6 MAG - Poco dopo la mezzanotte la polizia russa ha rilasciato l'oppositore Alexiei Navalni, fermato ieri in piazza Pushkin, nel centro di Mosca, insieme ad almeno 1600 persone in diverse città della Russia durante i cortei anti-Putin. E' stato lo stesso Navalni ad annunciarlo questa mattina con un tweet: "Hanno compilato due verbali su di me - organizzazione di manifestazione e disobbedienza alle forze dell'ordine - ma a mezzanotte e mezza hanno deciso di rilasciarmi in attesa del processo".