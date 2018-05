Trump, a Londra niente armi, ma coltelli

ROMA, 5 MAG - Il presidente americano, Donald Trump, ha criticato il livello del crimine con uso di coltello a Londra, paragonando uno degli ospedali della città a una "zona di guerra". Lo riferisce la Bbc online. I commenti sono giunti durante il discorso di Trump alla convention a Dallas della National Rifle Association (NRA), la potente lobby delle armi americana, durante la quale ha difeso le leggi attuali sulle pistole. "Recentemente ho letto una notizia in cui si diceva che a Londra, che ha leggi incredibilmente severe sulle armi, un ospedale considerato molto prestigioso era diventato una zona di guerra per i numerosi casi di feriti per accoltellamento", ha detto Trump. "Non hanno armi. Hanno coltelli e comunque c'è molto sangue sui piani di questo ospedale. Coltelli, coltelli, coltelli, coltelli", ha proseguito mimando un accoltellamento. "Dicono che è come essere in una zona di guerra. Londra non è abituata e ci si sta abituando. E' molto dura", ha aggiunto.