Gb: abito Meghan del brand Ralph&Russo

ROMA, 5 MAG - Sarà del marchio Ralph&Russo, costerà 100mila sterline (circa 113mila euro) e sarà pagato dallo sposo e dalla famiglia reale. E' l'abito da sposa che Meghan Markle indosserà il 19 maggio prossimo per convolare a nozze con il principe Harry, secondo un'esclusiva del Daily Mail che cita alcune fonti. Il quotidiano rivela che Meghan indosserà due abiti: il primo, da sposa, per avviarsi fino all'altare della cappella di St George a Windsor e poi al ricevimento del castello. L'abito sarà ricoperto di perline e cucito a mano. "Potrà risultare costoso, ma questo è il matrimonio dell'anno e sono state impiegate centinaia di ore per la manodopera per realizzarlo, quasi tutto a mano", ha rivelato una fonte al Daily Mail. Meghan poi opterà per un secondo abito per il ricevimento privato offerto dal principe Carlo. Il brand scelto dalla sposa, fondato nel 2007 da Tamara Ralph e Michael Russo, entrambi australiani e tra i favoriti da Meghan, è sempre stato molto amato anche dalle star di Hollywood.